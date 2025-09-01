Jordskjelvet i Afghanistan etterlater over 500 døde og 1 500 skadde

HQ

Siste nytt om Afghanistan . Et kraftig jordskjelv rammet Øst-Afghanistan i natt og etterlot seg mer enn 500 døde og rundt 1500 skadde, melder landets statlige kringkaster Radio Television Afghanistan (RTA).

Hele lokalsamfunn i fjellområdene ble jevnet med jorden, og redningsmannskaper sliter med å nå frem til isolerte landsbyer der mange fortsatt er fanget under sammenraste hus. Helikoptre fraktet de sårede til sykehus mens innbyggerne jobbet sammen med soldatene.

Myndighetene advarte om at antallet skadde kan stige ytterligere etter hvert som hjelpemannskapene rykker dypere inn i de vanskelig tilgjengelige områdene, som allerede står overfor store humanitære utfordringer. Historien er fortsatt under utvikling, og vi kjenner ikke det fulle omfanget av situasjonen, så følg med for ytterligere oppdateringer.