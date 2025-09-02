Jordskred krever over 1 000 menneskeliv i Darfur-regionen i Sudan

HQ

Siste nytt om Sudan . Et massivt jordskred i Darfur-regionen i Sudan har utslettet en hel landsby, og lokale væpnede grupper rapporterer at nesten alle innbyggerne ble drept, ifølge en opprørsgruppe som kontrollerer området.

Katastrofen skjedde etter flere dager med kraftig nedbør i Marra-fjellene, og det er bare én kjent overlevende. Sudans frigjøringsbevegelse/hær, som kontrollerer området, har bedt FN om øyeblikkelig hjelp til å finne likene, inkludert barn.

Det er fortsatt svært vanskelig å komme til stedet, ettersom det ikke finnes noen brukbare transportruter i det avsidesliggende området. Tragedien føyer seg inn i den dype humanitære krisen i regionen, som allerede er hardt rammet av krig, hungersnød og massefordrivelser. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.