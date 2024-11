Jörg Tittel forklarer hvordan spillbransjen går gjennom en lignende nedgang som filmindustrien på 1960-tallet

HQ

Vi trenger ikke å fortelle deg at spillbransjen har det tøft for tiden, spesielt når det gjelder skaperne. Oppsigelser er en konstant trend, og det føles som om bransjen er på vei inn i en nedadgående spiral. Vi har snakket med forfatter, regissør og The Last Worker-skaper Jörg Tittel om tilstanden i bransjen akkurat nå, og hvordan den kan endre seg.

"Det er en veldig lik situasjon som det som skjedde med filmindustrien på 60-tallet", sier han. "Og på 60-tallet, på begynnelsen av 60-tallet, gikk 45 millioner mennesker på kino hver uke. Og på slutten av 60-tallet i USA, og på slutten av 60-tallet, var tallet sunket til 15 millioner. Og vi ser det samme, spesielt på konsollområdet nå."

"Dessuten ble filmene laget på samlebånd, spesielt på den tiden. Du vet, man ble tildelt en jobb i et studio," fortsetter han. "Det er akkurat slik videospill lages. Så bare lag et teksturkart for en øgle der borte og så videre. Det er som om ingen vet hva de jobber med lenger. Ingen får faktisk fullføre spillene de jobber med. Ingen får faktisk spille dem. Ingen bryr seg. AAA-spillene, 1 til 5 % av den faktiske spillerbasen fullfører faktisk noen av dem."

Men alt er ikke bare mørkt og dystert, for Jörg snakker litt om hvordan spillbransjen kan snu utviklingen. "Jobb med små kjerneproduksjons- og utviklingsteam", råder han. "Og det begynner å skje mer og mer innen spill. Og dette kommer til å være fremtiden vår. Så jeg tror at vi kommer til å se Haisommer, Star Wars, Apocalypse Now, 2001, videospillene, og det kommer til å bli en spennende tid."

Hvordan tror du fremtiden for spill ser ut?