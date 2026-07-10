Jorge Jesus er utnevnt til ny landslagstrener for Portugal og vil fortsette å ta ut Ronaldo «så lenge han spiller

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Roberto Martínez var en av de 12 trenerne som forlot jobben sin under VM, og trakk seg etter at Portugal ble slått ut av Spania i åttendedelsfinalen. En etterfølger ble raskt kunngjort: Jorge Jesus, ansatt på en fireårskontrakt frem til 2030, inkludert det kommende VM som skal avholdes i Portugal, Spania og Marokko.

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, 71 år gammel, har jobbet som trener siden 1990, senest i Saudi-Arabia: først for Al-Hilal og deretter for Al-Nassr i sesongen 2025/26 – en jobb han sa han tok av én grunn: å hjelpe Cristiano Ronaldo med å vinne Saudi Pro League.. og det klarte han.

Nå kan Jorge Jesus gjenforenes med Cristiano Ronaldo, men i en alder av 41 år er det lite sannsynlig at Ronaldo vil være med i det kommende VM eller EM i 2028. Fredag sa Jesus imidlertid at «så lenge han spiller og er i stand til å bli tatt ut, vil jeg velge ham, innenfor visse grenser og under de forholdene jeg anser som best for landslaget», og han anser ham som lett å jobbe med og «et symbol på portugisisk fotball».

Hans første kamp som Portugals landslagstrener blir en Nations League-kamp mot Wales 24. september.