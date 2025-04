Jorge Martín er tilbake i MotoGP neste helg i Qatar etter to operasjoner på tre uker

HQ

Sesongens fjerde MotoGP-løp, Grand Prix of Qatar, går av stabelen denne helgen, etter de interessante resultatene fra forrige helg, da Álex Márquez overtok ledelsen i mesterskapet for første gang i karrieren etter at broren Marc trakk seg. Så langt ser det ut til at mesterskapet er et trehesters løp mellom Marc, Álex og italieneren Francesco Bagnaia, men på den fjerde datoen vil en ny utfordrer dukke opp: Jorge Martín.

Spanjolen vant fjorårets MotoGP-mesterskap, og satte en stopper for det som så ut til å bli en Bagnaia-dominans etter å ha vunnet i 2022 og 2023. Dessverre førte en krasj før sesongstart til at Jorge Martín ble satt på sidelinjen i en lang periode, og gikk glipp av tre løp som kunne ha vært avgjørende for kampen om mesterskapet.

I dag har MotoGP kunngjort at Martín vil debutere i 2025 under Qatar GP denne helgen. Føreren har blitt erklært frisk etter medisinske undersøkelser. Han forventer imidlertid ikke å kjempe om tittelen i år, etter å ha tilbrakt over to måneder uten å kjøre, og sier at "å fullføre løpet vil være en seier". Martín hadde faktisk to alvorlige uhell i forsesongen, og måtte gjennom to operasjoner i løpet av tre uker.

Qatar GP-rittet finner sted søndag 13. april klokken 20:00 BST, 21:00 CEST.