Jorge Martín forklarer hvorfor han bestemte seg for å returnere kun til det siste løpet i MotoGP

Jorge Martín er tilbake på sykkelen for MotoGP-sesongens siste Grand Prix i Valencia, Spania. Vinneren av 2024 hadde et "drittår", som han selv sier, etter en nærmest endeløs rekke krasjer som påførte ham alvorlige skader. Han startet sesongen i juli, etter to ulykker, men krasjet igjen med Marco Bezzecchi i Japans GP og pådro seg en skulderskade, og kom tilbake akkurat i tide til sesongavslutningen.

Totalt har Martín bare deltatt i åtte av sesongens 22 Grand Prix. Ingen kunne klandre ham for at han valgte å stå over helgens løp, men "Jeg ville legge det bak meg. Jeg ville ikke bli hjemme til februar. Jeg har jobbet hardt for å være her denne helgen. Målet mitt er å begynne å jobbe mot 2026, og for meg er dette allerede en test."

Til RTVE sier Martín (som tidligere har fått kallenavnet"Martinator" nettopp på grunn av sine mange skader i karrieren) at "det har vært et år med mer læring, å tenke at verken de gode øyeblikkene er så gode eller de dårlige så dårlige, til slutt må du være litt mer nøytral og vite at på grunn av et år som har vært en hump i idrettskarrieren min, kommer det ikke til å definere hvordan hele karrieren min vil bli senere".

Martín sier at han føler seg bra og mentalt sterkere enn noensinne: "Jeg kunne ha stoppet og ventet til neste år, til februar, for å starte på nytt, men hvis det er én ting jeg har lært, er det at jeg elsker denne sporten mer enn jeg noen gang hadde forestilt meg, for etter et år som dette kunne jeg rett og slett ha latt være å komme til Valencia, ventet, men hvis det er én ting jeg har innsett, er det at jeg elsker denne sporten veldig høyt, og at jeg ønsker å kjøre motorsykkel i mange flere år."