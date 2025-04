Jorge Martín pådrar seg ribbeinsbrudd og pneumothorax i en alvorlig krasj i Qatar

HQ

MotoGP-mester Jorge Martín debuterte forrige helg i sesongen, etter å ha gått glipp av de tre første Grand Prixene på grunn av en rekke krasj under trening. Men dessverre har han falt igjen, og har brukket ribbeina. Han falt på 14. runde, og ble kjørt til sykehus med skader i brystet under Qatar Grand Prix.

På Hamad General Hospital ble det sendt en diagnose: åtte brudd på ribbeina, de bakre kystbuene fra den første til den åttende, og tre brudd observert i sidebuene fra den syvende til den niende. Ingen traumatiske endringer som påvirker hjernen, cervical ryggraden eller bukorganene, heter det i uttalelsen, men lider fortsatt av pneumothorax, så han vil være i observasjon på sykehuset i noen dager.

På Instagram la Martín ut et bilde på sykehuset og skrev at "gudskjelov, dette kunne ha vært mye verre".

Nok et forferdelig tilbakeslag for den spanske sjåføren, som før løpet i Qatar sa at han ville være heldig hvis han til og med klarte å fullføre løpet, og ga opp alle sjanser til å forsvare tittelen, som lener seg mer og mer mot Marc Márquez, med 123 poeng, 17 flere enn broren Alex Márquez, etter å ha vunnet Qatar GP.