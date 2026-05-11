Jorge Martín vinner Frankrikes GP og tar igjen Marco Bezzecchi i MotoGP-sammendraget

Jorge Martín (Aprilia) dominerte det franske Grand Prixet denne helgen, og vant sprintløpet på lørdag og sprintløpet på søndag, der han blant annet passerte Marco Bezzecchi med tre runder igjen og tok verdifulle poeng som gjorde at han nå bare ligger ett poeng bak italieneren, og sesongen ser mer og mer ut som et to-hesters løp mellom Bezzecchi (128 poeng) og Martín (127 poeng), med de to neste langt bak (Fabio Di Giannantonio, 84 poeng, og Pedro Acosta, 83).

Ai Ogura fra Trackhouse ble nummer tre på pallen, og ble dermed den første japaneren på pallen i MotoGP på 14 år. Ogura, på femteplass, er den eneste ikke-spanske eller italienske føreren blant de 11 beste i sammendraget.

Dette er Martíns første Grand Prix-seier med Aprilia, siden han kom til teamet i 2025. Mesteren fra 2024 hadde en forferdelig 2025-sesong preget av fall og alvorlige skader, og deltok knapt i noen løp. Men han har kommet sterkt tilbake i 2026, og Martín er nå den største trusselen mot Marco Bezzecchi i kampen om mesterskapet.

Den regjerende mesteren Marc Márquez veltet i sprintløpet og gjennomgikk to operasjoner på søndag, etter å ha brukket foten og blitt operert for en tidligere skulderskade, og ser nå for seg en retur til Italias Grand Prix (29.-31. mai), og går glipp av Catalonias Grand Prix neste helg, noe som gjør at han ligger på sjuendeplass i sammendraget, med 57 poeng ... foran Álex Márquez (55) og Francesco Bagnaia (53), som begge krasjet under søndagens løp.