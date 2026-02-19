José María Balcázar blir Perus åttende president på ti år

HQ

Perus kongress har valgt José María Balcázar til midlertidig president, og dermed er han landets åttende statsoverhode på bare ti år. Den 83 år gamle tidligere dommeren fra det venstreorienterte partiet Perú Libre ble tatt i ed få timer etter at lovgiverne avsatte den midlertidige lederen José Jerí på grunn av korrupsjonsanklager.

Balcázar sikret seg flertall i den 130 medlemmer store lovgivende forsamlingen og skal sitte i fem måneder og styre landet frem til det planlagte parlamentsvalget 12. april. Hvis ingen av kandidatene får mer enn 50 % av stemmene, vil det bli avholdt nyvalg i juni. Han har lovet å garantere åpne valg, opprettholde makroøkonomisk stabilitet og intensivere innsatsen mot organisert kriminalitet.

José María Balcázar // Shutterstock

Perus politiske uro har vært drevet av gjentatte riksrettssaker i henhold til en grunnlovsbestemmelse som tillater avsettelse på grunn av "permanent moralsk inhabilitet". Den nåværende kongressen har nå avsatt tre presidenter siden 2021, deriblant Pedro Castillo, Dina Boluarte og Jerí.

Balcázars korte periode vil fokusere på å stabilisere styresettet i et land som sliter med økende vold og dyp mistillit til institusjonene, mens velgerne forbereder seg på å velge en ny president og lovgivende forsamling i løpet av de kommende månedene...