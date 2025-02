José Mourinho anklaget for rasistiske uttalelser, og vil bli saksøkt av Galatasaray

HQ

José Mourinho, Fenerbahce-manager, har blitt anklaget for rasistiske uttalelser og vil bli saksøkt av Galatasaray. Den portugisiske manageren klaget på tyrkiske dommere og sa at Galatasaray-spillerne og mannskapet "jumlet som aper", etter 0-0 mot Galatasarsay i det interkontinentale derbyet mellom de to topplagene i Istanbul.

"Jeg tror den eneste grunnen til at dagens kamp var god, var dommeren. Begge lagene kjempet godt. Dommeren var ansvarlig for den gode kampen", sa Mourinho, med henvisning til den slovenske dommeren Slavko Vinčić. Etter hans mening var Galatasarays mål å få dommeren til å "vise gult kort til en 18-åring i det 20. sekundet ", til forsvarsspilleren Yusuf Akcicek. Mourinho sa at Galatasaray er "veldig sterke på denne undergrunnsstrategien", og "hvis det hadde vært en tyrkisk dommer, ville Yusuf ha fått gult kort".

"I situasjonen jeg nevnte, hoppet alle på motstanderbenken som apekatter. Hvis det hadde vært en tyrkisk dommer, ville han ha vist kortet umiddelbart, og jeg ville ha vært nødt til å ta spilleren av i løpet av et minutt", sa Mourinho. Det var disse ordene som gjorde Galatasaray rasende.

Galatasaray vil anmelde hans "utvetydig inhumane retorikk"

Galatasaray har siden publisert en uttalelse under emneknaggen #SayNoToRacism: "Siden han begynte som manager i Tyrkia, har Fenerbahçe-manager Jose Mourinho vedvarende kommet med nedsettende uttalelser rettet mot det tyrkiske folk. I dag har diskursen hans eskalert fra bare umoralske kommentarer til en utvetydig inhuman retorikk".

De kunngjorde at de vil innlede en straffesak på grunn av rasistiske uttalelser, og klage til UEFA og FIFA: "Videre vil vi følge nøye med på hvordan Fenerbahçe - en institusjon som bekjenner seg til "eksemplariske moralske verdier" - forholder seg til den forkastelige oppførselen til manageren".