José Mourinho er utnevnt til trener for Real Madrid frem til juni 2029, mens Florentino Pérez er gjenvalgt som president frem til 2030

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Den «nye» æraen i Real Madrid starter offisielt denne uken, med utnevnelsen av Florentino Pérez på torsdag som president etter å ha vunnet valget på søndag (det første valget i klubben på 20 år, hvor han vant med 65 % av stemmene), og han vil forbli i rollen frem til 2030. Da vil han være 83 år gammel.

Men enda viktigere: Torsdag ble det også offisielt kunngjort at José Mourinho er ansatt som hovedtrener for laget, i en avtale som strekker seg over tre sesonger, frem til 30. juni 2029. Klubben kunngjorde også at Mourinho tiltrer 13. juli, når forsesongen starter. Til slutt ble det inngått en avtale med Benfica, og Mourinho kom til Real Madrid for en relativt lav pris, til tross for forsinkelsen forårsaket av valget.

Mourinho vil etterfølge Xabi Alonso, som ble ansatt for tre år, frem til juni 2028, men knapt varte i syv måneder (med start i juni i fjor med klubb-VM). Álvaro Arbeloa, som var manager for Real Madrid Castilla, B-laget, var hans stedfortreder, men det ble ikke satt noen tidsfrist for ham. Arbeloa forlot klubben, og det går nå rykter om at han skal til Fulham.

I løpet av de siste timene har det også blitt rapportert om signeringen av Bernardo Silva, og angivelig skjedde dette på personlig forespørsel fra Mourinho.