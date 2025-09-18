José Mourinho returnerer til Benfica etter 25 år

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Jose Mourinho har blitt enig med Benfica om en toårsavtale for å returnere som hovedtrener, 25 år etter sin første periode i klubben.

62-åringen ble sparket av Fenerbahce forrige måned etter bare litt over ett år som trener, men vender raskt tilbake som manager i Lisboa, hvor han erstatter Bruno Lage, som fikk sparken etter tirsdagens Champions League-tap mot Qarabag.

Roma, Italia 17.09.2023: Jose Mourinho trener Roma under fotballkampen i Italia Serie A TIM 2023-2024, dag 4, mellom AS Roma og Empoli FC på Olympiastadion i Roma. // Shutterstock

Mourinho var først trener for Benfica i en kort periode i 2000, før han gikk videre til Porto, der han vant UEFA-cupen i 2003 og Champions League i 2004. Suksessen førte ham til Chelsea, der han vant tre Premier League-titler i løpet av to perioder, før han vant ytterligere trofeer med Inter Milan, Real Madrid, Manchester United og Roma.

Nå er Mourinho tilbake i Benfica, og tar over treningen på torsdag. Tilbakekomsten gir et tidlig gjensyn med Chelsea 30. september i Champions League, etterfulgt av en tur til Newcastle i desember. Liker du Mourinho som Benficas nye manager?