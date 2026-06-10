José Mourinho tar farvel med Benfica, og en kunngjøring fra Real Madrid er nært forestående

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Den portugisiske treneren José Mourinho har offisielt kunngjort at han forlater Benfica, og klubben fra Lisboa har bekreftet at avtalen med den spanske klubben er i boks. Real Madrid betaler 15 millioner euro for å frigjøre Mourinho og bryte kontrakten hans tidligere enn planlagt.

I et Instagram-innlegg takket Mourinho Benficas president Rui Costa «for muligheten han ga meg til å jobbe for Benfica. Det var en ære og et privilegium å representere denne klubben», og takket også alle ansatte «hvis profesjonalitet, engasjement og kompetanse har vært eksemplarisk».

Mourinho hadde noen litt mer spesielle ord til spillerne sine: «Min oppriktige takk og beste ønsker for deres fortsatte personlige og profesjonelle utvikling. Jeg drar med overbevisningen om at vi, ved mer enn én anledning, har skapt et varig forhold: en bedre spiller en dag, en bedre spiller for alltid».

For ett år siden forlot Mourinho Fenerbahçe og vendte tilbake til Benfica, klubben der hans karriere som trener startet for 25 år siden. Til tross for en imponerende ubeseiret rekke i den portugisiske ligaen, endte Benfica på tredjeplass med 80 poeng, etter 23 seire og 11 uavgjorte, bak Sporting og Porto, og gikk glipp av sjansen til å spille i Champions League.

Ifølge rapporter fra AS var Mourinhos agent Jorge Mendes nøkkelen til å få i stand den raske og relativt billige avtalen mellom de to klubbene, fordi Mendes også er agenten til Marco Silva, tidligere Fulham-trener, som er ansatt av Benfica som Mourinhos erstatter.