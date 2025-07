José Mourinho teaser for en retur til Portugal "på toppen av min karriere"

HQ

José Mourinho (62), som for tiden er i den tyrkiske klubben Fenerbahçe, vil ikke legge trenerjobben på hylla før han vender tilbake til hjemlandet Portugal. Det sa han i et intervju med SportTV (via Footmercato), da han ble spurt om han kunne tenke seg å returnere til Portugal. Og han har store planer for Portugal, og ikke som en måte å avslutte karrieren på, snarere tvert imot:

"Jeg kommer definitivt til å komme til Portugal. Det har ikke skjedd ennå, men det kommer til å skje. Ikke fordi jeg føler meg nær slutten, men heller fordi jeg er langt fra den. Jeg vil komme til Portugal på toppen av karrieren, frisk og i full fysisk og mental form. Jeg kommer definitivt tilbake", sa han etter en vennskapskamp mellom Portimonense og Fenerbahçe, en 2-1-seier for Mou som gjestende lag.

I løpet av Mourinhos lange managerkarriere har han gått gjennom ti forskjellige lag på 25 år. De mest bemerkelsesverdige, i hvert fall hvis man ser på troféene han har vunnet, er Porto (vant ligaen to ganger og, bemerkelsesverdig nok, Champions League i 2004), Inter Milan (vant Champions League i 2010 og to ligatitler), Chelsea (vant Premier League tre ganger på to perioder, i 2005, 2006 og 2015), Real Madrid (vant LaLiga i 2012), Manchester United (vant Europa League i 2017) og Roma (vant Conference League i 2022).

Mourinho sa imidlertid ikke noe om hvilket lag han ønsker å trene. Han har allerede jobbet i to av de største klubbene i landet, Benfica og Porto, samt U.D. Leiria, som for tiden spiller i andredivisjon. Han har imidlertid aldri vært landslagstrener...