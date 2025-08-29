José Mourinho uten jobb igjen etter å ha blitt eliminert fra Champions League

HQ

José Mourinhos periode i Istanbul-klubben Fenerbahçe S.K. er over. Klubben har kunngjort at "vår tekniske direktør for førstelaget i profesjonell fotball, José Mourinho, som har utført sine oppgaver fra og med sesongen 2024-2025, har gått fra oss".

"Vi takker ham for hans innsats for laget vårt frem til i dag og ønsker ham lykke til i hans fremtidige karriere", skriver klubben i en uttalelse, som kommer to dager etter at Fenerbahçe ble eliminert fra Champions League av Benfica... pussig nok Mourinhos første klubb som manager for 25 år siden.

Benfica, tidligere europeiske giganter da de vant Europacupen, forgjengeren til Champions League i 1961 (slo Barcelona) og i 1962 (slo Real Madrid) og nådde fem andre finaler i 1963, 1965, 1968, 1988, 1990, kvalifiserte seg til Champions League gjennom play-off. I ligafasen skal de blant annet spille mot Real Madrid, Chelsea, Leverkusen og Juventus.

Fenerbahçe, som tapte 1-0 på onsdag, skal i stedet spille Europa League, og får vite hvem de skal møte i morgen tidlig. Mourinho vil imidlertid ikke lede laget. Hva er det neste for ham? Han sa nylig at han ønsket å returnere til et portugisisk lag når han var "påtoppen av sin karriere". Mourinho (62) har jobbet for ti forskjellige lag siden 2000.