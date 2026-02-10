Gamereactor

José Mourinho vil bli tilbudt en rolle som hovedtrener for Portugal etter VM 2026, sier ESPN

Mourinho kan endelig bli landslagstrener for Portugal med tanke på VM i 2030.

Etter 25 år i fotballklubber rundt om i Europa, inkludert Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur og nå sist Benfica, kan José Mourinho endelig få oppfylt drømmen om å lede Portugals landslag. Det skriver ESPN, som tirsdag meldte at Mourinho er klar for å bli tilbudt rollen som hovedtrener for Portugal etter VM 2026.

Roberto Martínez, som har vært landslagssjef i Portugal siden 2023, går ut av kontrakten sommeren 2026, etter VM. Etter det, hvis Mourinho godtar det, vil han bli ny hovedtrener for Portugal, med den hensikt å holde ham nok tid til å lage et sterkt lag til VM 2030. Som mange har påpekt, vil Cristiano Ronaldo, som Mourinho trente i Real Madrid og hadde et anstrengt forhold til, helt sikkert ha lagt opp allerede da...

Ifølge samme kilde kan Rúben Amorim, tidligere Manchester United-manager, bli innkalt til Lisboa-laget dersom Mourinho forlater Benfica ved sesongslutt.

Mourinho må først fullføre en komplisert sesong i Portugal, med Benfica på tredjeplass i den portugisiske ligaen, fans som er sinte på ledelsen i klubben... og et kommende besøk på Bernabéu i Champions League denne måneden.

