José Mourinho vil egentlig eliminere Real Madrid, men vil at de skal vinne LaLiga og roser Arbeloa

HQ

José Mourinho har på pressekonferansen før Benfica-Real Madrid-kampen i Champions League i morgen tirsdag svart på ryktene om at han skal være tilbake i Real Madrid som manager neste sesong og erstatte Álvaro Arbeloa.

Mourinho roste sin tid i Real Madrid, og forklarte at han føler han har gitt alt for klubben, og at Real Madrid-fansen han har møtt de siste 12 årene også føler det samme, og setter stor pris på ham. "Jeg vet at jeg gjorde ting bra, jeg gjorde ting dårlig, men jeg ga alt".

"Men med det ønsker jeg ikke å gi næring til historier som ikke er ekte. Det eneste som er ekte er at jeg har kontrakt med Benfica. Med Real Madrid, null. Faktisk vil jeg gjerne eliminere Real Madrid, men jeg vil gjerne at Álvaro vinner LaLiga og at han blir i Real Madrid i mange år, for jeg tror han er en veldig dyktig trener med mye personlighet til å trene Real Madrid".

José Mourinho trente Real Madrid mellom 2010 og 2013, og han vant én liga og én cup på den tiden, men klarte ikke å vinne Champions League, noe som skjedde nøyaktig ett år etter at han frivillig forlot klubben, som han forklarte, for å beskytte familien min, og beskrev disse årene som "harde, intense og voldelige".