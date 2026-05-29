José Mourinhos retur til Real Madrid er beseglet og sikret så lenge Florentino vinner valget 7. juni

HQ

José Mourinho blir Real Madrid-manager neste sesong, så lenge Florentino Pérez vinner presidentvalget 7. juni. Signeringen har vært meldt i flere uker, men så kom det overraskende klubbvalget, som Florentino Pérez hadde fremskyndet for å"redde klubben fra en konfabulering av journalister", og offentliggjøringen av den nye treneren ble forsinket. Den ble imidlertid aldri satt i fare, ifølge rapporter fra Fabrizio Romano og AS.

Det spanske mediet melder at Real Madrid og Benfica kom til enighet etter at Mourinhos exit-klausul gikk ut mandag, midt i valgperioden. Men Jorge Mendes, Mourinhos agent, meklet for å løse situasjonen mellom klubbene, og Benfica frafalt sine krav om mer penger fra salget av Mourinho i bytte mot bedre betingelser for ankomsten av manageren de har valgt som hans erstatter, Marco Silva fra Fulham, som også er representert av Mendes.

Hvis alt går etter planen og Florentino Pérez slår Enrique Riquelme i valget, vil Mourinho bli annonsert for Real Madrid senest 10. juni, for å starte arbeidet med pre-season og signeringer så snart som mulig. Ifølge AS forventer Mourinho at klubben vil se etter en eller to midtstoppere, en høyreback, en venstreback og to sentrale midtbanespillere.