Josef Fares avslører om Hazelight kan tenke seg å lage kooperative spill for 3-4 spillere

Fra Brothers til Split Fiction har Hazelight skapt flotte samarbeidsopplevelser for to spillere. Hver spiller får sin egen unike karakter å spille, og når du setter deg ned for å spille med en venn, partner, familiemedlem eller hvem du nå liker å spille med, blir skjermen delt i to, noe som minner oss om tidligere tiders co-op i sofaen.

Da vi snakket med Gamereactor på Nordic Game Festival, spurte vi kongen av co-op, Josef Fares, om det er mulig å gå lenger enn to spillere i fremtidige titler. "Ikke akkurat nå", sa Fares om konseptet med en tredje eller fjerde spiller.

"Jeg tror at hvis du har en tredje eller fjerde, vil det kreve tre eller fire skjermer. Jeg tror det ville blitt for mye fra et teknisk ståsted, og for mye for fortellingen, for å ha unike karakterer," forklarte han.

Fares' resonnement gir mening. Ikke bare er det spørsmålet om å gjøre den tredje eller fjerde spillbare karakteren unik og interessant, men det er også det tekniske aspektet ved den ekstra skjermen. I motsetning til andre co-op-spill lar Hazelights titler deg se hva partneren din holder på med mens du spiller, noe som kan bli uoversiktlig hvis du legger til en ekstra skjerm.

