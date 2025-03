Josef Fares forsvarer EA: "De får ufortjent mye dritt"

HQ

Split Fiction Regissør Josef Fares har nylig uttalt seg om Electronic Arts og all kritikken som ofte kastes mot dem, både fra kritikere og forbrukere. I et intervju med Edge (takk, GamesRadar+) uttrykte Fares sin støtte til dem, og sa at de får ufortjent mye dritt, og at samarbeidet deres med hans eget studio, Hazelight, har vært midt i blinken.

Fares fortsatte også med å legge til hvordan EA aldri har blandet seg inn i Hazelights kreative prosess, men har støttet dem og hjulpet til med å realisere visjonen deres. I intervjuet nevnte han også at EA ikke får nok anerkjennelse for alt det positive de faktisk bidrar med i bransjen.

"De blander seg aldri inn. Noen ganger synes jeg de får så mye dritt at de ikke fortjener det. Jeg vet ikke hvordan de jobber med andre, men med oss er det superbra."

