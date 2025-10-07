Josef Fares: "Hazelight er som en Formel 1-bil i dag, den kjører perfekt"

HQ

Vår spanske redaktør David Caballero besøkte nylig San Diego Comic-Con Malaga og møtte mange underholdningspersonligheter fra blant annet film- og spillbransjen. En av dem var den svenske Hazelight -grunnleggeren Josef Fares.

Etter tre store suksesser med A Way Out, It Takes Two og nå sist Split Fiction, har Fares bevist at han forstår co-op bedre enn noen andre. En av grunnene til denne suksessen er ifølge Fares den utrolig velsmurte Hazelight -maskinen, og da vi snakket med ham, sammenlignet han effektiviteten med en F1-bil, og entusiasmen hans var ikke til å ta feil av:

"Hazelight er som en Formel 1-bil i dag. Den kjører perfekt. Det gjør den virkelig. Det er imponerende, etter 10 år i studio, hvor godt alle har det, hvor glade de er. Vi er 83 utviklere, og jeg sier deg, alle er hyggelige. Alle sammen. Vi har ikke en eneste som er rar eller gal. Alle er hyggelige, det sier jeg deg."

Han fortsetter med å si at det er lidenskapen som driver dem til storhet:

"Og jeg tror det er den lidenskapen som kommer til syne i kampene våre. Folk føler virkelig den lidenskapen. Og når du har den energien i studio, ser du det i spillet. Men også når det gjelder hvordan det blir så effektivt, er det fordi vi har laget mange spill, vi vet hvordan vi skal gjøre det, vi har bygget den rette teknologien for det, vi vet hvordan vi skal gripe det an."

Dette betyr selvfølgelig ikke at det ikke finnes utfordringer, men med den nevnte lidenskapen og en klar visjon kan disse også overvinnes, og han avslutter resonnementet sitt :

"Men det er klart at man har utfordringer, men vi er bare et veldig fokusert studio. Og vi har også en klar visjon om hva vi skal gjøre, selv om vi eksperimenterer mye. Vi har en klar visjon, og vi holder oss til den. Og det tror jeg er veldig viktig. Det er det som gjør det mer effektivt."

Se hele intervjuet nedenfor.