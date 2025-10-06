Josef Fares om Hideo Kojima: "Han er superkul ... like ydmyk som du ser ham i intervjuene"

HQ

Hazelights frittalende grunnlegger og regissør Josef Fares delte nylig sin beundring for Hideo Kojima etter å ha besøkt den japanske spillskaperens studio i Tokyo. I en samtale med Gamereactor under San Diego Comic-Con Malaga, reflekterte regissøren av It Takes Two og Split Fiction varmt over opplevelsen og lovpriste Kojimas personlighet og arbeidsmiljø.

"Vi hadde noen veldig hyggelige samtaler. Han er superkul, og jeg liker ham veldig godt", fortalte Fares. "Og han er veldig spesiell på en god måte. Og han har et veldig kult kontor. Jeg skulle ønske folk kunne se hvordan det er."

Fares fortsatte med å beskrive Kojima som en jordnær og ekte person, til tross for hans legendariske status i bransjen. "Kojima er en veldig ydmyk fyr," fortsatte Fares. "Som en skikkelig kul... Han er like ydmyk som du ser ham i intervjuene, faktisk. Han er virkelig kul. Og jeg liker ham veldig godt."

De to regissørene er kjent for sine svært personlige og ukonvensjonelle tilnærminger til spilldesign, og fansen har lenge spekulert i den kreative energien som kan utløses hvis de to noen gang skulle samarbeide. Selv om Fares ikke antydet at et slikt samarbeid er på trappene, var hans entusiasme for Kojima tydelig - og besøket hans hos Kojima Productions etterlot et sterkt inntrykk.

"Jeg synes også at han har en veldig unik personlighet", sa Fares. "Og det elsker jeg ved ham. Det er noe sprøtt ved ham som jeg elsker."

Om dette møtet fører til noe mer enn gjensidig beundring gjenstår å se, men det er tydelig at en av spillverdenens mest uttrykksfulle stemmer har funnet en åndsfrende i Hideo Kojima.

