Josef Fares ser ikke poenget med Xbox Game Pass - foretrekker PlayStation-spill

Hazelight Studios-grunnleggeren Josef Fares har alltid vært kjent for å være stor i kjeften og si hva han mener, noe til og med mange som ikke følger spillverden tett fikk med seg da han sa...noe mindre pent om Oscar-utdelingene under The Game Awards i 2017. Nå er han klar med en ny kommentar som nok vil skape reaksjoner, men denne gangen har han i alle fall en grei begrunnelse.

Fares sier nemlig følgende i et intervju med GamingBolt:

"Jeg mener, akkurat nå er jeg en langt større fan av Sony sin strategi, for de lager flere unike IP-er og fokuserer mer på spill som jeg virkelig liker med mye historie. Derfor håper jeg at Microsoft går den veien. Jeg mener...med Game Pass...Jeg er ikke sikker på hva det vil gi. Jeg mener at det ikke gir mening om det ikke er noen spill. Ikke noe poeng, forstår du? En annen ting er at jeg ikke ser det som en krig heller. Se på hvordan Phil Spencer [Xbox-sjefen] snakker om dette. Det virker mer som om han ønsker å bringe Game Pass til PS5 også. Men til syvende og siste handler det om spillene.

Det er uansett slik at Netflix for spilling er interessant, for jeg ser virkelig ikke hvordan det vil gå i fremtiden. Det er vanskelig å si. Dette er ikke som filmer, forstår du? Spill er ganske annerledes, men det skal bli interessant å se hvordan det går der. Jeg håper likevel at Sony fortsetter med det de gjør. Du vet: å lage knallgode spill som The Last of Us, Spider-Man og alt de kan få til."

Han tar jo ikke feil, for selv om jeg i lang tid har sagt at Xbox Game Pass med god margin er det beste tilbudet på spillmarkedet og inkluderer en rekke fantastiske spill tror jeg at et PlayStation Game Pass (bedre kjent som en forbedret utgave av PlayStation Now) ville vært enda bedre akkurat nå. Her er det viktig å poengtere akkurat nå, for skillet vil kanskje ikke være like klart når Bethesda, Obsidian, InXile, Machine Games og de andre studioene Microsoft har kjøpt de siste årene begynner å gi ut spill. I mellomtiden kan vi glede oss til oppfølgere som mer God of War, Horizon: Forbidden West og Ratchet & Clank: Rift Apart, samt helt nye ting fra Naughty Dog og et par andre hemmelighetsfulle PlayStation-utviklere. Uansett hva fremtiden bringer høres det i alle fall ut at vi som spillere har mye å glede oss til.

