Josef Fares tror en ny Nintendo Switch nærmer seg

Da jeg snakket med Josef Fares, Hazelight-grunnleggeren og regissøren av It Takes Two, om den nå ferske Switch-utgaven av sistnevnte sa svensken at porten imponerte han veldig. Derfor måtte jeg bare spørre om dette gjorde det mer sannsynlig at studioets neste spill også vil slippes på Nintendos konsoll. Det viser seg å være ganske usannsynlig:

"Jeg ville elsket å gi enda flere mulighet til å spille spillet, men hver avgjørelse i et Hazelight-spill avhenger av om det påvirker det kreative målet eller ei. Så om Nintendo bestemmer seg for å beholde den samme maskinen, noe jeg ikke tror de vil, ville det blitt veldig krevende å få vårt neste prosjekt på den med tanke på det tekniske aspektet. Om de gjør det (lager en sterkere utgave red.anm) ser jeg ingen grunn til å ikke lage en versjon for den neste maskinen. For vi kommer ikke til å endre målene våre i håp om å lansere spillet på Nintendo - Selv om jeg elsker Nintendo. Jeg er en stor Nintendo-fan selv. Jeg sier ofte at It Takes Two på en måte er et kjærlighetsbrev til Nintendo. Måten det er designet på. Det er mange referanser til spill jeg elsker. Både Mario og Zelda."

Svensken legger altså ikke noe som helst skjul på at han tror Nintendo har en ny konsoll på lur relativt snart, men du kan tydeligvis glemme å se det neste spillet på dagens hybridkonsoll.