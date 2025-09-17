Joseph Kosinski rebooter Miami Vice

Hollywoods for tiden heteste regissør setter ikke ned farten. Etter å ha erobret billettkontoret med Top Gun: Maverick og den Brad Pitt-ledede F1, bytter Joseph Kosinski ut jetmotorer og racerbaner med neonlys og synth-beats. Variety rapporterer at Kosinskis neste film er en spillefilm i spillefilmslengde av den ikoniske 1980-tallsserien Miami Vice, og beskriver den som følger :

"Den nye filmen utforsker glamouren og korrupsjonen i midten av 80-tallets Miami, og er inspirert av pilotepisoden og den første sesongen av den toneangivende TV-serien som påvirket kulturen og satte stilen for alt fra mote til filmskaping."

Dette er ikke en TV-revival - det er en fullstendig filmatisk hyllest til "Brother's Keeper", pilotepisoden skrevet av Anthony Yerkovich, som for første gang introduserte publikum for etterforskerne Crockett og Tubbs mens de navigerte i Miamis lyssky narkotikamiljø. Det rapporteres at innspillingen vil begynne neste år, med en kinodato satt til 6. august 2027. Rollelisten er fortsatt hemmelig, men vi vil sannsynligvis finne ut hvem som skal spille hovedrollene i nær fremtid.

Ser du frem til litt koselig 80-tallsnostalgi i en ny versjon?