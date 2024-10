Joseph Quinn fortalte Pedro Pascal om Marvel-rollen sin uten å vite at de skulle spille sammen i Fantastic Four

HQ

Ridley Scott har samlet en fantastisk rollebesetning til sin Gladiator-oppfølger, inkludert Denzel Washington, Paul Mescal, Connie Nielsen og to populære skuespillere som snart blir en del av Marvel-universet, og det i samme film: Pedro Pascal og Joseph Quinn skal spille Reed Richards og Johnny Storm i den nye rebooten av Fantastic Four.

På lerretet vil de faktisk være svogere i den kommende The Fantastic Four: First Steps, som slippes sommeren 2025. Men da de filmet Gladiator II, visste de det ikke. Eller i hvert fall ikke en av dem.

Joseph Quinn fortalte Total Film at Pascal var veldig støttende da han fortalte ham at han kanskje skulle være med i The Fantastic Four, uten å fortelle ham at de faktisk skulle jobbe sammen, ettersom Pascal også var i samtaler for den samme filmen.

"Han er en fantastisk mann. Han er en god venn. Jeg husker at jeg snakket med ham i pausen om muligheten for å gjøre De fantastiske fire. Han fortalte meg hvor glad han var for at jeg skulle gjøre det", forteller Quinn.

"Det viste seg at han også var i samtaler om å gjøre den. Ikke at han skjulte det for meg", innrømmet han. "Men så begynte det å bevege seg i hans retning, og vi snakket om det, og potensialet i det, og utsiktene til å jobbe sammen igjen."

Det var noe vi begge var begeistret for. Han er en veldig morsom og talentfull mann. Vi har det veldig gøy", sa Quinn. Gladiator II har premiere 15. november 2024, og De fantastiske fire: First Steps den 25. juli 2025.