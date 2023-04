Joseph Staten forlot Xbox og Halo for å gå til Netflix

HQ

Da Joseph Staten forlot Xbox Game Studios tidligere denne måneden fikk han det til å høres ut som tiden var inne for å prøve lykken hos et annet spillselskap. Det er definitivt tilfellet, men sannsynligvis ikke der du først forventet.

.

Staten avslører at han har sluttet seg til Netflix Games for å være kreativ direktør på et nytt AAA multiplattformspill basert på en original IP. Vi blir ikke fortalt noe annet enn det, men det er i det minste ikke et puzzle-spill eller noe sånt, for kunngjøringen hans starter med:

"I arbeidslivet mitt er det ingenting jeg elsker mer enn å samarbeide med andre for å bygge verdener fylt med ikoniske karakterer, dype mysterier og endeløse eventyr."

Tiden vil vise om dette betyr at vi er inne for et nytt sci-fi-eventyr eller noe annet.