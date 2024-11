Josh Brolin avslører at han kan slutte som skuespiller neste år Hvis Denis Villeneuve ikke får en Oscar-nominasjon for sin regi av Dune: Part Two.

HQ Dune: Part Two vil for mange gå inn som en av de beste filmopplevelsene i 2024, og selv om den kanskje ikke er alles favorittfilm i år, har den i hvert fall gjort inntrykk i sci-fi-verdenen, og mye av det skyldes Denis Villeneuves arbeid. Regissøren har lagt ned tonnevis av innsats i å bringe Frank Herberts univers til live, og det har tydeligvis blitt satt pris på av skuespillerne på Dune: Part Two. Spesielt Josh Brolin, som i et nytt intervju med Variety sier at han kan sette karrieren sin på spill: "Hvis han ikke blir nominert i år, slutter jeg å spille," sier Brolin, og husker hvordan Villeneuve ikke klarte å plukke opp en nominasjon for Dune i 2021. "Det var en bedre film enn den første. Da jeg så den, føltes det som om hjernen min ble brutt opp. Den er mesterlig, og Denis er en av våre mesterlige filmskapere. Hvis Oscar-utdelingen har noen som helst mening, vil de anerkjenne ham." Oscar-utdelingen nærmer seg med stormskritt, og vi får snart vite om Villeneuve blir nominert. Synes du han fortjener det?