Josh Brolin avslører at han kunne ha spilt Quaritch i Avatar

Det var tøft for Brolin å takke nei til James Cameron, men han følte at han måtte gjøre det.

Will Smith spilte nesten Neo, Michelle Pfeiffer spilte nesten Clarice Starling i The Silence of the Lambs, og Josh Brolin ble vurdert for rollen som Miles Quaritch i Avatar -serien, som i dag spilles av Stephen Lang.

Det er lett å se hvordan den barske Brolin kunne ha gjort seg bemerket som Quaritch, men det ble ikke noe av. I en samtale med Josh Horowitz sa Brolin at det var en vanskelig avgjørelse, men at det var tidsforpliktelsen som fikk ham til å takke nei.

Å gå inn i én rolle i halvannet år virket rett og slett for forpliktende for Brolin. Sammenlignet med rollen som Thanos i MCU, sa han at han bare ville dukke opp av og til som det lilla romvesenet.

"Det var Stephen Lang," sa Brolin, og presiserte at det var en rolle i den første Avatar filmen han takket nei til. "Som jeg kjente, og jeg var veldig glad på hans vegne. Han var fantastisk, så det skjedde akkurat slik det skulle."

Avatar

