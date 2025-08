Josh Brolin deler sine bekymringer om den etterlengtede Goonies-oppfølgeren

HQ

For de av oss som vokste opp på den tiden, er The Goonies en av de mest definitive og viktige filmopplevelsene i det tiåret. Så det faktum at det har vært snakket om en oppfølger i årevis er ikke så overraskende. Og nå ser det endelig ut til at den faktisk kan bli noe av, akkurat i tide til 40-årsjubileet. Men det store spørsmålet er selvfølgelig om det blir den nostalgiske gjenforeningen vi alle håper på, eller bare nok et desperat cash grab fra et kreativt bankerott Hollywood.

Josh Brolin, som spilte storebror Brand i originalen, delte sine tanker i et intervju med Entertainment Tonight og innrømmet at han har noen bekymringer om prosjektet.

"Jeg håper det blir noe av, fordi opplevelsen var så fantastisk. Filmen er blitt så godt mottatt, generasjon etter generasjon. Det er bare alt som er bra med den. Det jeg er redd for, er at du slipper noe annet som ødelegger det. Jeg vil ikke ødelegge minnet mitt om den."

Han er bekymret for at en oppfølger kan vanne ut originalens sjarm og kultstatus. Flere manus har blitt skrevet i årenes løp, men Spielberg, hvis Amblin Entertainment har produsert filmen og har det siste ordet, har angivelig ikke vært fornøyd med noen av dem så langt.

Nå har Old Henry-forfatteren Potsy Ponciroli fått oppgaven, med Chris Columbus og Spielberg som produsenter, men filmen har fortsatt ingen regissør etter Richard Donners bortgang for noen år siden. Når det gjelder handlingen, kan vi bare spekulere, kanskje en ny generasjon, muligens barna til den opprinnelige gjengen, vil ta opp fakkelen og begi seg ut på nye eventyr.