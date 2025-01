Josh Brolin går til angrep på Oscar-utdelingen for å ha snubbet Denis Villeneuve

HQ

Sent i fjor, da Oscar-utdelingen fortsatt føltes så fjern, avslørte Josh Brolin at han kunne tenke seg å slutte som skuespiller. Brolin ønsket virkelig å se Dune-regissør Denis Villeneuve få en nominasjon for filmen fra 2021, og trodde han var så godt som garantert en nominasjon for oppfølgeren fra 2024.

I går ble Villeneuve imidlertid snubbet igjen. Om du mener det var riktig avgjørelse eller ikke, er helt opp til deg, men Brolin er tydelig frustrert, som han viste i sin Instagram-historie, der han sa :

"Tilsynelatende skal jeg slutte å spille fordi Denis Villeneuve ikke ble nominert. Det er bare slik denne greia fungerer. Det gir ingen mening for meg."

Dune: Part Two endte riktignok opp med fem nominasjoner i går, men Oscar-favorittene viste seg å være musikaler, med Emilia Pérez og Wicked som tok hjem henholdsvis 13 og 10 nominasjoner.