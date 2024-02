Josh Brolin: Thanos kommer til å vende tilbake

MarvelDen store lilla skurken knipset med fingrene, drepte halve verdens befolkning og fikk Avengers til å gå amok, noe som til slutt førte til at en enøyd Thor hugget hodet av ham, før noen tidsreiserelaterte eventyr la opp til en større og mer actionfylt avslutning. Nå ser det imidlertid ut til at Marvel Studios er i ferd med å gjenopplive den gamle rakkeren, i hvert fall ifølge Josh Brolin, som lånte stemmen sin til Thanos under hans regjeringstid.

"Du vet, jeg har hørt rykter om at de skal bringe ham tilbake."

Høres det litt desperat ut, eller hvordan ser du på det?

