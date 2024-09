Josh Brolins fem beste prestasjoner

HQ

(5) Milk (2008)

Joda, det er Sean Penn som Harvey Milk som stjeler showet i Gus Van Sants (Good Will Hunting) undervurderte dramaperle, men det er også så enkelt at verken Penn spesifikt eller filmen generelt ville ha nådd de høydene den gjør i dag hvis det ikke var for Joshs tolkning. Brolin portretterer den virkelige karakteren Dan White, som i de homofiles rettigheters navn føler seg forrådt av Harvey og dermed går fra å være hans allierte til hans farligste fiende. Som så ofte før klarer Josh å finne det menneskelige i sin rollefigur, noe som gjør hans skildring like troverdig som den er fengslende intens.

(4) True Grit (2010)

Skurken i Coen-brødrenes fantastiske westernthriller overskygges mye av de fenomenale portrettene til Matt Damon, Jeff Bridges og ikke minst Hailee Steinfeld, men det er ingen tvil om at Brolins Tom Chaney er en av filmens største styrker og en av hans beste roller. Det er noe komplekst og nyansert over måten Brolin gir liv til denne ondskapsfulle, voldelige, hensynsløse og til og med lavintelligente skurken på som fascinerer.

(3) No Country For Old Men (2007)

I Coen-brødrenes fantastiske filmatisering av Cormack McCarthys udødelige roman er det lange partier der Josh Brolins rollefigur Llewelyn Moss ikke sier et ord. Ikke så mye som et knyst, og det er da Brolin er på sitt beste når han lar kroppsspråket gjøre jobben og til tross for mangelen på dialog driver historien fremover. På mange måter er dette det ultimate beviset på hvor dyktig Brolin er.

(2) Hail, Ceasar (2016)

1950-tallets Tinseltown, divaer, filmstjerner, studiosjefer, overdådige filminnspillinger og glamourfester. Midt i alt dette finner vi, takket være Brolin, karakteren Eddie Mannix, som fungerer som vårt ankerfeste. Josh gjør her en rollefigur som er lett å like uten å bli for enkel eller flat, og hans tilstedeværelse er gjennomgående fantastisk.

BROLINS BESTE SKUESPILLERPRESTASJON:



(1) Sicario (2015)

Lag på lag, nyanser og mystikk er det Brolin ladet sin minneverdige rollefigur Matt Graver med i Dune-gutten Denis Villeneuves aldeles strålende thriller om narkotikakrigen i USA. Josh portretterer CIA-veteranen Graver med en selvsikkerhet og overbevisning, som sammen med hans ofte tvilsomme moral gjør ham lett å like samtidig som vi avskyr ham. Brolin har i hvert fall aldri vært bedre enn her.