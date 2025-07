Josh Duhamel ble "litt smigret" av The Studio referanse

HQ

Mange skuespillere spilte seg selv i Apple TV+-komedieserien The Studio. Zoe Kravitz, Dave Franco og flere andre dukker opp direkte, og mange skuespillere blir også navnesjekket i serien, inkludert Transformers- og Shotgun Wedding-stjernen Josh Duhamel.

I en samtale med Michael Rosenbaums podcast Inside of You avslørte Duhamel at han ikke ble gjort oppmerksom på sin "opptreden" i serien før den ble sendt. Duhamel selv dukker faktisk ikke opp, men det gjør hodeskuddet hans når Seth Rogens karakter er ute etter å finne hovedrollene til Kool-Aid-filmen.

"Det er en hel episode der jeg får rollen som Kool-Aid-fyren", sa Duhamel. "Noen som så på den, fortalte meg om den. Og jeg tenkte: 'Ja, det er kult, jeg elsker Rogen og alle de [gutta]. Men man skulle tro at de ville ha ringt meg og sagt: 'Hei, har du noe imot at vi bruker navnet og bildet ditt til dette?' Eller i det minste: "Hvordan uttaler du navnet ditt? Fordi de uttalte det feil."

Tilsynelatende uttalte skuespillerne i The Studio navnet "do-HAM-el" i stedet for den korrekte uttalen av "DUH-mel". Skuespilleren virket imidlertid ikke så plaget, og erkjente at det kunne ha vært en spøk å uttale navnet feil. "Jeg bryr meg ikke. Jeg er litt smigret av det," sa han.