Josh Duhamel eier en hytte i skogen som ville gjort dommedagspreppere stolte

Det kan være overraskende å høre, men Josh Duhamel lever ikke en typisk Hollywood-skuespiller livsstil. Den tidligere Transformers og snart Ransom Canyon stjernen bor for tiden i en hytte i skogen rundt 40 miles fra enhver form for sivilisasjon. Hytta sies å mangle mange moderne bekvemmeligheter, og handler om å ta vare på seg selv med det som er rundt seg, på en måte som uten tvil ville gjort mange dommedagspreppere stolte.

Duhamel delte nylig alt om denne livsstilen i et intervju med Parade, der han bemerker at den har "virkelig fått meg tilbake i kontakt" og at "det er noe med den som oppfyller sjelen på mange måter."

Duhamel går enda lenger og legger til: "En av grunnene til at jeg bygde huset mitt ute i Minnesota, dypt inne i skogen, er at det ligger langt fra alt. Den nærmeste butikken ligger 40 miles unna. Når vi først er der, handler det om å ta vare på hverandre - skape minner, tilbringe tid med familie og venner. Man får virkelig sjansen til å komme tilbake til det grunnleggende. Du blir ikke oppslukt av alle de andre distraksjonene. Når du er der ute, handler det egentlig om å ha det gøy, sørge for at alle har det varmt, at alle har mat og vann."

Skuespilleren forklarer at den beundringsverdig idylliske livsstilen har gjort det mulig for ham å komme nærmere foreldrene sine, og at han håper at han en dag kan gi eiendommen videre til barna sine, slik at de kan fortsette å forbedre og utvide tomten og hytta, og til slutt dele den med barna sine, for "det handler om arv".