Josh Duhamel er en barnevakt og leiemorder i London Calling

Denne høsten kan actionfans strømme til kinoene for å se Josh Duhamel i aksjon som leiemorder med en spesielt utfordrende oppgave. Han får i oppgave å hjelpe en gangstersønn til å bli en mann ved å kaste ham ut på dypt vann i et kontraktdrap med høy innsats, alt i et forsøk på å sikre ham trygg passasje tilbake til London, slik at han kan være sammen med familien sin.

Ja, i denne filmen, som er kjent som London Calling, ser det ut til at handlingen hovedsakelig foregår i California, for etter et drap som setter ham på radaren til en rivaliserende gangster, flykter Duhamels uheldige leiemorder tilbake til USA og etterlater familien sin. Nå ønsker han å se sin egen sønn igjen, og derfor har han inngått en avtale med Rick Hoffmans kjeltring, alt for å være mentor for sønnen sin, spilt av Jeremy Ray Taylor. Det sier seg selv at det ikke går så bra.

London Calling er planlagt å debutere på kino 19. september, og du kan se traileren for filmen nedenfor.