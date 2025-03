Josh Duhamel og Minka Kelly opplever kjærlighet, tap og texansk ranchdrift i Netflix' Ransom Canyon

Noen ganske store strømmeserier avsluttes i løpet av de kommende ukene. Reacher: Season 3 avsluttes i dag, The White Lotus: Season 3 avsluttes neste uke og Daredevil: Born Again kort tid etter det. Når alle disse prosjektene avsluttes, er du kanskje på utkikk etter noe annet som kan stille TV-sulten din, og Netflix har kanskje akkurat det du trenger ... spesielt hvis du liker ranchdrift og romantikk.

Serien er kjent som Ransom Canyon og har Josh Duhamel i hovedrollen som eier og eneste beboer av en stor ranch i Texas. Han spiller mot Minka Kelly, en pianist som vender hjem fra New York City for å forfølge nye karrieremuligheter. Paret, kjent som henholdsvis Staten Kirkland og Quinn O'Grady, befinner seg i et vil-de-ikke-vil-de-forhold, alt sammen med et fantastisk bakteppe i Texas.

Serien kommer til Netflix den 17. april, og nå som det snart er her, kan du se traileren Ransom Canyon nedenfor, i tillegg til sammendraget.

"Med generasjonskampen om familiens land som bakteppe, er hjertet i Ransom Canyon en årelang vil-de-ikke-de-romanse mellom karakterene Staten og Quinn. Josh Duhamel (The Lost Husband, Transformers, Love, Simon) er den standhaftige, stoiske Staten Kirkland, eier og eneste beboer av den vidstrakte Double K Ranch, som er rystet over tapet av sin kone. Staten leder an i kampen mot de ytre kreftene som truer hans livsstil og landet han elsker."

Samtidig spiller New York Times' bestselgende forfatter Minka Kelly (Euphoria, Friday Night Lights) Quinn O'Grady, som ofte har stått i skyggen av andre. Etter et opphold i New York for å forfølge en karriere som konsertpianist, har Quinn vendt tilbake til Ransom Canyon for å skape seg en ny tilværelse og drive den lokale dansesalen."