Josh Gad har tydeligvis sluppet unna Doorman når han begynner å spille inn replikkene sine til Frozen 3

I forrige uke stilte vi alle spørsmålet om hva som har skjedd med Josh Gad? Etter hendelsene i Marvels Wonder Man-serie hadde vi begynt å lure på om vi noen gang ville få se den berømte skuespilleren igjen, da han forsvant under et møte med Doorman. Det var tydeligvis ingen grunn til bekymring, for Gad er tilbake på jobb, i stemmeboksen, og har begynt å spille inn replikkene sine til Frozen 3.

Skuespilleren har tatt til Instagram for å bekrefte det, i et innlegg som sier: "3. gang er alltid lykkens gang ☃️ På tide å bygge en ny snømann."

Selv om Gad sannsynligvis vil være ferdig med å spille inn replikkene sine relativt snart, må vi vente en stund før Frozen 3 faktisk har kinopremiere, ettersom filmen ikke er planlagt å ha premiere før i november 2027. Når den kommer, vil den utvilsomt bli en massiv kassasuksess, ettersom november/Thanksgiving-vinduet fortsetter å vise seg å være svært lukrativt for animerte Disney-prosjekter, med Zootropolis 2 som det siste beviset på det. Ettersom både Frost og Frost 2 spilte inn henholdsvis 1,286 milliarder dollar og 1,453 milliarder dollar på kino, tyder alt på at Frost 3 også blir en enormt lovende kommersiell suksess.

Gleder du deg til Frost 3?