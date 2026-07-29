Josh Hartnett står overfor en skjult skrekk i Netflix’ Below

Netflix har allerede begynt å legge frem planene sine for den kommende skumle sesongen. Strømmetjenesten har nettopp sluppet den første traileren til den spennende miniserien «Below», en serie der Josh Hartnett må kjempe mot en merkelig og skremmende trussel som lurer under vannet i den fredelige fiskerlandsbyen han kaller sitt hjem.

«Below» er skapt av Jesse McKeown og har også Charlie Heaton og Mackenzie Davis i rollene. Når det gjelder hva skuespillerne egentlig står overfor i denne serien, avslører ikke teasertraileren monsteret under bølgene, men lar i stedet fansen spekulere på egen hånd.

Premieren for «Below» er 8. oktober, og du kan se den spennende og ganske lovende traileren for serien rett nedenfor.