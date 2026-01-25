Josh Holloway fikk opprinnelig rollen som Gambit i X-Men Origins: Wolverine

HQ

X-Men Origins: Wolverine er en av en samling Fox-produserte X-Men -filmer som fansen liker å glemme, og denne filmen var spesielt problematisk for mange. Selv om den hadde sine laster, introduserte den også noen nye ansikter som de forskjellige mutantene, inkludert Liev Schreiber som Sabretooth, Ryan Reynolds for første gang som Wade Wilson (Deadpool, selv om han aldri virkelig blir Merc with a Mouth), og til og med Taylor Kitsch som Gambit. Selv om vi kjenner disse rollene og rollebesetningene ganske godt i dag, kunne ting ha vært ganske annerledes.

I en tale på Fan Expo Portland (som rapportert av Collider), Lost og Yellowstone avslørte stjernen Josh Holloway at han nesten hadde en karriere som superhelt, da han opprinnelig ble castet som Gambit i denne filmen.

"Vel, Gambit var en. Jeg leste faktisk sammen med Hugh Jackman og fikk rollen. De ga meg en klem og sa: 'Du er den rette! Vi ses på settet."

Ting endret seg imidlertid raskt, og filmskaperne bestemte seg for at Gambit skulle spilles av en yngre person, noe som betydde at Holloway ble kastet ut og Kitsch ble hentet inn i stedet.

"På slutten av den kvelden ringte studiosjefen og sa: 'Vi vil ha noen som er 10 år yngre'. Så de fikk Taylor Kitsch. Og jeg lurer på om han kan komme tilbake? Hvem vet, men takk. Jeg lærte korttriksene og alt."

Med Channing Tatum som den siste skuespilleren som har blitt Gambit, må du anta at vi aldri får se Holloway i drakt som cajun-mutanten, selv om Marvel liker en god cameo...