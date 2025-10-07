Josh Safdie og Timothée Chalamets Marty Supreme får overraskende premiere

HQ

I går kveld, eller tidlig i morges, avhengig av hvordan tidssonene fungerer, hadde Josh Safdie og Timothée Chalamets Marty Supreme premiere. Jeg vet hva du tenker; filmen er ikke ment å komme ut før i slutten av desember, men den fikk en overraskende debut på New York Film Festival.

Regissør Josh Safdie inntok scenen på festivalen først, og deretter fulgte hovedrolleinnehaver Timothée Chalamet. Begge mottok jubel og applaus fra festivaldeltakerne, som deretter satte seg til rette for en overraskelsesvisning. Safdie avslørte at han først var ferdig med filmen klokken to om natten søndagen før premieren.

Så noen inntrykk kan allerede begynne å flyte rundt på internett før filmen får kinopremiere. Hvis du ikke er klar over det, Marty Supreme er historien om en bordtennisspiller som risikerer alt for å bli berømt på 1950-tallet. I hovedrollene ser vi også Gwyneth Paltrow, Odessa A'Zion, Kevin O'Leary og Tyler Okonma.