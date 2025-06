Joshua Wong står overfor ny siktelse for brudd på rikets sikkerhet i Hongkong

HQ

Siste nytt om Hongkong . Fredag ble Joshua Wong, en av Hongkongs mest anerkjente demokratiforkjempere, på nytt siktet i henhold til den Beijing-innførte loven om nasjonal sikkerhet, denne gangen for påstått samarbeid med utlandet.

Wong, som for tiden sitter fengslet for tidligere anklager om undergravende virksomhet, virket synlig tynnere i retten og valgte å ikke søke kausjon. Myndighetene hevder at den nye saken dreier seg om forsøk på å oppmuntre til internasjonale sanksjoner for flere år siden. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.