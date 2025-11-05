Josip Stanisic fra Bayern München fikk gjennomgå for smakløs spøk etter Hakimis skade

HQ

Josip Stanišić, kroatisk forsvarsspiller for Bayern München, sa at de "takket" Luis Díaz etter hans takling på Achraf Hakimi under gårsdagens Bayern München 2 - 1 Paris Saint Germain i Champions League. Díaz, som scoret de to målene for Bayern i første omgang, gjorde en takling på Hakimi som klemte benet hans og forårsaket en forferdelig ankelskade, som vil holde ham på sidelinjen i lang tid, kanskje seks eller åtte uker. Díaz fikk rødt kort, men PSG klarte ikke å utnytte overtaket sitt i andre omgang.

I et intervju med Sky Germany ble han spurt om forseelsen, og sa at Díaz "selv vet at han må håndtere denne typen situasjoner med mer finesse". På spørsmål om Díaz ba laget sitt om unnskyldning for at han lot dem spille med ti spillere i hele andre omgang, svarte han imidlertid: "Nei, vi takket ham. Jeg bare tuller! Han var glad, som oss alle" (glad for seieren).

Denne spøken, etter den forferdelige scenen der Hakimi lå gråtende på bakken, ble dårlig mottatt på sosiale medier, der mange brukere kritiserte hans dårlige smak og mangel på klasse og respekt overfor rivalen. Dette står i kontrast til reaksjonen fra lagkameratene og treneren Vincent Kompany, som husket den forferdelige skaden Jamal Musiala pådro seg i klubb-VM i fjor sommer, der han brakk beinet i en kollisjon med Donnarumma i en annen kamp mot PSG, og ønsket ham god bedring.