Joy-Con 2-musekontrollene fungerer på Nintendo Switch 2 Home-menyen

Enten du elsker det eller hater det, mange konsollspill bruker markørmekanikk for menynavigering til tross for at kontrollere er notorisk irriterende å bruke som en inngangsenhet for markørnavigering. Nintendo ser imidlertid ut til å ha funnet en måte å overvinne denne frustrasjonen på for Switch 2, ettersom etterfølgersystemet har forbedrede Joy-Con 2 -kontrollere som tilbyr museinndatamekanismer. Dette muliggjør finurlig spilling, som vi fortalte om i våre Metroid Prime 4: Beyond og Drag X Drive-inntrykk, men også noen praktiske funksjoner for konsollens meny- og brukergrensesnitt.

I en nylig oppdatering på Nintendo Today! har den japanske konsollprodusenten avslørt at Joy-Con 2 -musfunksjonene vil fungere på Home -skjermen og som en måte å navigere mer flytende i kjerneoperativsystemet på. Dette ble vist i aksjon i en video tatt opp av X-brukeren OatmealDome.

Som vi også fortalte om i vår første praktiske erfaring med Switch 2 -systemet, er det så enkelt som å plukke opp Joy-Con 2 eller legge den ned på en flat overflate for at den skal registrere musens inndata.

Hvilken inndatametode kommer du til å bruke mest på Switch 2?