Joy-Con 2 sidepaneler for Switch 2 kan byttes ut

I sin tid var konseptet med utskiftbare skall til mobiltelefoner veldig populært, og etter hvert dukket konseptet også opp i spillverdenen med de utskiftbare frontene til Xbox 360 og senest sidepanelene til PlayStation 5.

Med Switch 2 kommer konseptet tilbake, og flere kilder på sosiale medier rapporterer nå at Joy-Cons for Switch 2 også vil ha utskiftbare deler hvis du ønsker å endre farge. Etter kinesiske AliExpress å dømme ser det ut til å være ganske enkelt å fjerne dem og erstatte dem med en helt annen farge for de som ønsker det.

Nintendo selv har ikke presentert denne funksjonen ennå, og det finnes ingen offisielle alternativer, men det vil sannsynligvis bare være et spørsmål om tid før den dukker opp.