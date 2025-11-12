Joyce Carol Oates og Elon Musk i konflikt om X | Litteratur

HQ

Det begynte med at Oates stilte spørsmål ved Musks tilsynelatende mangel på glede eller følelsesmessig tilknytning i sin tilstedeværelse på nettet, og antydet at selv de fattigste brukerne "har tilgang til mer skjønnhet og mening i livet enn den mest velstående personen i verden."

Etter det svarte Musk med fornærmelser og sa "at det ville være mye morsommere å spise en pose sagflis enn å lese Oates' møysommelig pretensiøse svada" før han kalte henne "en lat løgner og en misbruker av semikolon."

Mens Musk forsvarte sin estetiske smak ved å henvise til filmer som Blade Runner og Aliens, avviste Oates å fortsette ordvekslingen, og avsluttet med en bemerkning om verdien av "empati" og en ironisk anerkjennelse av Musks toleranse for offentlig kritikk.

Utvekslingen mellom Oates og Musk fikk millioner av visninger, og nedenfor har vi samlet dem alle slik at du kan lese dem i rekkefølge.