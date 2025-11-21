JoyToy gir deg sjansen til å sverge troskap til The Lion med Dark Angels replika hjelm

HQ

Mangeårig samarbeidspartner med Games Workshop og Warhammer JoyToy er tilbake med en annen replikahjelm som lar deg fortelle familien din at det ikke bare er en fase, og at du virkelig kommer til å kjempe for keiseren. Forrige gang så vi replikahjelmen til løytnant Titus, hovedpersonen i Warhammer 40,000: Space Marine II.

Nå får Dark Angels sin hjelm. Hjelmen kan komme alene for £ 144.99 eller med et utstillingsstativ for £ 139.99. Hvis du forhåndsbestiller hjelmen, får du også en stilig Dark Angels-t-skjorte som følger med den.

Hjelmen er en 1:1-kopi, så den skal brukes uten bekymringer over størrelsen på skallen din. Det er interessant at JoyToy valgte nå som tiden for å vise frem noen Dark Angels-merch, da det i år føltes som om det fokuserte mer på Space Wolves når vi snakker Space Marine-kapitler. Uansett, ettersom de er en av de mest populære Space Marine-undergruppene, er vi ikke overrasket over å se sønnene til The Lion få litt kjærlighet.

Kaosguder, jeg gir deg min sjel hvis du kan skaffe meg en av disse

