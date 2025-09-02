Juan Ayuso mener UAE Team Emirates prøvde å skade ham: "Det er et diktatur"

HQ

La Vuelta a España 2025 har allerede et stort drama: det rundt Juan Ayuso og hans exit fra Team Emirates. Den 22 år gamle spanjolen, et av de beste løftene fra Spania til å vinne en Grand Tour (sist gang en spanjol vant en av de tre store tourene var Alberto Contador, som vant Giro d'Italia i 2015), skilte lag med UAE Team Emirates XRG langt tidligere enn da kontrakten hans gikk ut, i 2028, fordi det var ""forskjeller i visjonen om utviklingsplaner og i tilpasningen til lagets sportslige filosofi", ifølge lagets uttalelse.

Mandag, under La Vueltas første pause, kom laget med en uttalelse som var hjertelig, selv om Mauro Gianetti, administrerende direktør i Emirates-laget, insisterte på at avgjørelsen var "den mest konsistente" med verdier som "kontinuitet og harmoni i gruppen". Det skjedde dagen etter at João Almeida klaget over mangelen på hjelp fra lagkameratene (og indirekte nikket til Ayuso) på søndagens etappe, der han tapte tid til nåværende leder Jonas Vingegaard. Dagen før, lørdag, vant Ayuso etappen.

Ayuso var imidlertid overrasket over at laget kunngjorde hans exit midt i touren, og ble såret og forklarte at han bare fikk en halvtimes varsel, og selv om nyheten allerede hadde lekket til noen journalister, visste han om det. "Vi hadde blitt enige om at det skulle offentliggjøres når Vuelta var over, for ikke å påvirke lagets prestasjoner. Hvorfor det kom ut i går, er noe du må spørre dem om", sa han.

Juan Ayuso sier João Almeida ba ham om unnskyldning, men laget utnyttet det

Ayuso, såret, sa at han er sikker på at laget publiserte det "for å prøve å skade imaget mitt". "De snakker om verdier og samhold og utnyttet noen uheldige ord fra Almeida til å angripe meg. Jeg har snakket med João, og han ba om unnskyldning. Jeg ønsker å hjelpe, men når det er den ene mangelen på respekt etter den andre fra lagets ledelse, blir det vanskelig å ønske å integrere seg", sier han.

"Jeg har et godt forhold til lagkameratene mine, inkludert Almeida. Jeg skulle gjerne ha avsluttet med laget på en god måte, men noen ganger virker det som om det ikke er mulig, når det er mer som et diktatur og en ensidig makt over deg."

"Jeg sa til dem at jeg ikke var enig i det som ble sagt i uttalelsen, og de fortalte meg at den første de hadde utarbeidet var mye verre, og at de burde være glade for det", la han til.

"Av respekt for lagkameratene mine, ønsker jeg å avslutte denne Vuelta a España på best mulig måte. Neste år kommer til å bli et veldig vakkert år, en ny begynnelse, sa han til pressen, med rykter om at han skulle bli en del av Lidl-Trek, selv om ingenting er sikkert ennå.