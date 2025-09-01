Juan Ayuso og UAE Emirates går hver til sitt, med henvisning til "forskjeller i sportsfilosofi"

HQ

Juan Ayuso, 22 år gammel syklist, går fra UAE Team Emirates XRG ved sesongslutt og går til Lidl-Trek neste år, er det bekreftet. Han forlater laget tre år tidligere enn hva kontrakten hans sa, på grunn av "forskjeller i visjonen om utviklingsplaner og i tilpasningen til lagets sportslige filosofi".

Laget publiserte en uttalelse som setter en stopper for forholdet på en høflig måte, men ikke uten å gjøre forskjellene tydelige. "Juan har vært et verdifullt talent, og vi er takknemlige for det vi har bygget sammen. Samtidig har det sportslige prosjektet vårt alltid vært fokusert på kontinuitet, harmoni i gruppen og å bygge et vinnerlag. Vi tror at denne avgjørelsen er til det beste for begge parter, og at den er mest i samsvar med verdiene som definerer organisasjonen vår", sier Mauro Gianetti, administrerende direktør i UAE.

I mellomtiden takker Ayuso teamet for støtten og mulighetene. "Jeg har fått sjansen til å vokse og konkurrere sammen med de aller beste, og jeg vet at det jeg har lært alltid vil være en del av min profesjonelle bakgrunn ", og sier at det er på tide for ham å ta en annen vei.

Ayuso deltar for tiden i La Vuelta a España, der han ble med i siste liten etter at Tour de France-vinneren Tadej Pogacar trakk seg. Til tross for at han tok fatt på La Vuelta uten skikkelige forberedelser, klarte han å vinne én etappe sist lørdag. Sjansene hans til å kjempe om sammenlagtseieren forsvant imidlertid allerede dagen før, og for øyeblikket ligger han på 49. plass i sammendraget.

2025 har vært det beste året så langt for Ayuso, med 7 seirer, 15 totalt siden han ble profesjonell i 2021. Han var en av favorittene til Giro d'Italia tidligere i sommer, men et bistikk nær øyet gjorde at han måtte trekke seg etter å ha vunnet én etappe.