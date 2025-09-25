Juan Ayuso slutter seg offisielt til Lidl-Trek frem til 2030

HQ

Juan Ayuso, den 23 år gamle spanske syklisten som vant to etapper i La Vuelta a España 2025, har offisielt sluttet seg til Lidl-Trek, etter sin berømte uenighet med UAE Team Emirates XRG (hans exit ble kunngjort midt i rittet, og Ayuso kalte dem "diktatur" mens Grand Tour fortsatt pågikk).

Ayuso har signert for fem år med det amerikanske laget, som er basert i USA. "Ayuso er en begavet tempo- og klatrerytter, og har allerede vist seg som en av de mest spennende etapperytterne i feltet", sier Lidl-Trek i en uttalelse.

Ayuso tok en tredjeplass i La Vuelta 2022, vant en etappe i Giro d'Italia 2025, og har også vunnet Itzulia Baskerland og Tirreno-Adriatico. Luca Guercilena, daglig leder i Lidl-Trek, sier at han allerede er en av de beste klatrerne og temporytterne i verden.

"Fra utsiden kan du se at laget har bygget en sterk identitet, med mye samhold og ambisjoner. Det langsiktige prosjektet de har satt sammen er noe helt unikt og spesielt. Det føles som et sted der jeg kan ta det neste steget i utviklingen min, omgitt av ryttere og ansatte som deler de samme målene, sier Ayuso.